Четверо украинцев завоевали золото на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби

14 ноября в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, участие в котором приняла сборная Лиги TMS. В первый день соревнований сражались дети с 4 до 17 лет. Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 золотые, 2 серебряные и три бронзовые медали. Победителями стали следующие спортсмены:
Золото — Ростислав Мартынюк
Золото — Варвара Бондаренко
Золото — Мария Полторак
Золото — Александра Яковенко
Серебро — Никита Шагойко
Серебро — Макар Стрижеус
Бронза — Егор Головченко
Бронза — Гай Гутман
Бронза — Михаил Чаусов
Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из Украины из разных команд. 15-16 будут бороться представители категории с 30 до 50 лет. Президент Лиги TMS Шай Гутман и вице-президент Сергей Погосян также представят сборную на чемпионате в качестве участников турнира.
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