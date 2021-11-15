Фрибет 3000 UAH
Босния и Герцеговина — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Единоборства

Четверо украинцев завоевали золото на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби

Игорь Яслик
Игорь Яслик
15.11.2021
21:27
Новость
Единоборства

14 ноября в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, участие в котором приняла сборная Лиги TMS. В первый день соревнований сражались дети с 4 до 17 лет. Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 золотые, 2 серебряные и три бронзовые медали. Победителями стали следующие спортсмены:

Золото — Ростислав Мартынюк

Золото — Варвара Бондаренко

Золото — Мария Полторак

Золото — Александра Яковенко

Серебро — Никита Шагойко

Серебро — Макар Стрижеус

Бронза — Егор Головченко

Бронза — Гай Гутман

Бронза — Михаил Чаусов

Украинцы берут золото на чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу
Украинцы берут золото на чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу

Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из Украины из разных команд. 15-16 будут бороться представители категории с 30 до 50 лет. Президент Лиги TMS Шай Гутман и вице-президент Сергей Погосян также представят сборную на чемпионате в качестве участников турнира.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция (День 2)
ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция (День 2)
Два представителя Украины стали чемпионами мира по самбо
Два представителя Украины стали чемпионами мира по самбо
Футзальная сборная Украины всухую проиграла испанцам
Футзальная сборная Украины всухую проиграла испанцам

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи