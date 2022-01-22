Чеснаков: Юрченко в «Ворскле»? Пока это больше похоже на слухи

23 января полтавские футболисты улетят на зарубежный сбор - в Турцию, где проведут четыре спарринга.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал, как прошел первый этап подготовки в Полтаве и о новичках команды.

«Как говорят, на первом этапе закладывали фундамент будущих побед. После отпуска было нелегко справиться с нагрузками, но никто не жаловался. Осознаем, что дальше будет еще труднее, ведь к занятиям по физподготовке прибавится еще и игровая практика. Однако важно, что отправляемся в Турцию во здравии и в хорошем настроении.

Что касается новичков, то их пока два: Андрей Бацула, который раньше играл в минском «Динамо» и сборник Люксембурга - Венсан Тилль - младший брат Оливье. Мы этих ребят знаем. Еще несколько новичков приедут на просмотр непосредственно в Турцию.

Владлен Юрченко? Я читал в Интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи. Думаю, что какая-то конкретика в кадровом вопросе появится ближе к 9 февраля, когда мы будем проводить спарринг с польским «ЛКС» (Лодзь).

Напомним, что возвращение полтавских футболистов домой запланировано на 19 февраля, а уже 27 февраля они в 19 туре чемпионата УПЛ будут принимать «Верес».

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