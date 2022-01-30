Чешки выиграли Australian Open в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами Australian Open в парном разряде.



В финале чешки, получившие первый номер посева, обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

Поединок длился почти три часа. За весь матч чешки реализовали пять брейкпоинтов из 7, а также допустили шесть двойных ошибок.

Australian Open. Женщины. Парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия, 1) — Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия) 2:1 (6:7 (3), 6:4, 6:4)

Крейчикова и Синякова впервые выиграли парный разряд Australian Open. В прошлом году в финале они уступили Арине Соболенко и Элисе Мертенс.

Всего Барбора и Катерина выиграли четыре титула Большого шлема в парном разряде. Ранее чешки стали победительницами Ролан Гаррос (2018, 2021) и Уимблдона (2018). Также Крейчикова и Синякова выиграли Олимпийские игры-2021 в Токио.

Чемпионкой Australian Open в одиночном разряде стала Эшли Барти, обыгравшая Даниэль Коллинс в финале.

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Как Барти выиграла финал Australian Open: видеообзор матча

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