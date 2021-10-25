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Черновицкая «Буковина» осталась без главного тренера

Игорь Яслик
Игорь Яслик
25.10.2021
17:22
Новость
Футбол

В черновицкой команде снова произошли изменения на тренерском мостике.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, руководство ФК «Буковина» решило отказаться от услуг главного тренера Евгения Коваленко, связанного контрактом до февраля 2022 года.

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«Буковина» привыкла к сменам тренеров

По имеющейся информации, до окончания осенней части сезона за тренировочный процесс и выступления во Второй лиге будут отвечать Юрий Киселица — ассистент Евгения Коваленко, и Андрей Лахнюк, возглавлявший «Буковину» (U-19).

Напомним, что только за последнее время «Буковину» тренировали Вадим Заяц, Юрий Гий, Виктор Мглинец, Сергей Шищенко, Олег Ратий, Юрий Крафт, Виталий Куница, Андрей Мельничук, Степан Маковийчук.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Украины в группе Б Второй лиги черновицкая «Буковина» занимает девятое место, имея в активе 16 очков.

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