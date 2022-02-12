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«Черноморец» занял третье место на турнире Winter Cup

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
21:16
Новость
Футбол

Матчем «Верес» - «Черноморец» завершился турнир Winter Cup-2022. Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти победили одесситы – 3:2.

Подопечные Романа Григорчука заняли третье место на турнире в Турции.

Победителем Winter Cup-2022 стало «Полесье», «Металлист» — второй.

Winter Cup

«Верес» — «Черноморец» - 2:2. По пенальти - 2:3

Голы: Мирошник, 45 (1:0). Морозюк, 54 (1:1). Цонев, 75 – с пенальти (1:2). Шестаков, 89 (2:2).

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