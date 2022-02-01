«Черноморец» заключил контракт с бразильским футболистом

Одесский «Черноморец» продолжает усиливать свой состав во время зимней паузы.

Новичком «моряков» стал бразильский полузащитник Вандерсон Мело, который переходит из белорусского «Витебска». О факте заключения двухлетнего контракта сообщает официальный телеграм-канал «Черноморца».

Вандерсону 27 лет. Его профильная позиция — опорный полузащитник. Но бразилец может сыграть как в центре обороны, так и атакующего хавбека. До «Витебска» Вандерсон играл на родине за «ЖВ Лидерал», «Куритибу», и «Андраус», а также шведскую «Эскильстуну».



Роман Григорчук наверняка приметил этого футболиста, когда работал в Белоруссии главным тренером солигорского «Шахтера».

Ранее стало известно, что на просмотр в «Черноморец» прибыл новый вратарь.

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