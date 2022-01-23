«Черноморец» встретится с косоварской «Дритой»: видеотрансляция матча

23 января «Черноморец» проведет контрольный матч с ведущей командой Косова.

Соперником одесситов станет трехкратный чемпион страны «Дрита». Игра начнется в 16.00. «Черноморец» проведет видеотрансляцию этого спарринга.

«Рано нам трубить фанфары, ждут нас злые косовары», — гласит анонс официальных ресурсов одесского клуба.

Напомним, что 22 января «Черноморец» в контрольном матче разгромил другую косоварскую команду «Приштину» (4:0), действующего чемпиона страны.

«Моряки» ушли на зимние каникулы на 13-м месте в таблице УПЛ (зона переходных матчей за право остаться в элите), набрав 14 очков за 18 туров. Однако в одесском клубе произошли серьезные изменения во время паузы, которые доказывают, что борьба за выживание — это не то, что устраивает новое руководство «Черноморца». В Одессу на пост главного тренера вернулся Роман Григорчук, состав пополнили ряд известных футболистов.



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