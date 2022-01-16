«Черноморец» усилился молодым болгарским форвардом

16.01.2022
20:35
Новость
Футбол
Нападающий «Левски» Мартин Петков продолжит карьеру в Украине. 19-летний болгарский форвард стал игроком «Черноморца», сообщает пресс-служба одесского клуба.
О подробностях сделки с игроком молодежной сборной Болгарии информации нет.
Тransfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
В текущем сезоне Петков в составе «Левски» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» подписал нападающего «Динамо».
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