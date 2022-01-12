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«Черноморец» усилился экс-защитником «Десны»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
12.01.2022
09:16
Новость
Трансферы

29-летний защитник Артем Сухоцкий перешел в одесский «Черноморец».

Условия контракта с футболистом не разглашаются.

Предыдущий клуб Сухоцкого – «Десна». Также в Украине он выступал за «Зарю» и «Александрию».

Защитник играл за границей за «Динамо» Минск и за братиславский «Слован», с которым становился чемпионом и обладателем Кубка Словакии.

Черноморец

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник «Динамо» Артем Сухоцкийи вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем» ещё до отъезда на первый сбор команды.

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