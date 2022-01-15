«Черноморец» усилился болгарским полузащитником

Болгарский атакующий полузащитник Борислав Цонев перешел в «Черноморец» из «Левски», сообщает официальный сайт одесситов.



В первой половине сезона Цонев провел в чемпионате Болгарии 18 игр, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Всего же в рамках чемпионата Болгарии 26-летний хавбек сыграл в 132 матчах, забил 28 мячей и отдал 29 голевых передач.

Цонев номинально атакующий полузащитник, но может закрыть и другие позиции в центре поля и в атаке. Transfermarkt оценил его в 900 тысяч евро.

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