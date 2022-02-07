«Черноморец» упустил победу над «Полесьем» на последней минуте и проиграл серию пенальти

Состоялся очередной матч в рамках турнира Winter Cup.

«Черноморец» в первом тайме владел инициативой, но и «Полесье» отвечало. Голы команды забивали только из офсайдов.

В начале второго тайма одессит Георгий Цитаишвили открыл счет эффектным ударом в верхний угол со средней дистанции.



«Черноморец» уверенно удерживал победный счет, но на 89-й минуте после навеса Бабенко прибежавший в чужую штрафную Гитченко поразил ворота Паста.

В основной серии команды допустили по одному промаху: Будковский ударил выше, а Кудрик переиграл Бобко. Затем Мартинович допустил нарушение при исполнении 11-метрового, перебить ему не дали. Решающий удар в серии нанес Батагов.

Напомним, что «Полесье» в первом туре выиграло в основное время у «Вереса». «Черноморец» же упустил победу над «Металлистом» на последней минуте, а затем проиграл серию пенальти.



Ранее стало известно, что Роман Григорчук планирует усилить свой штаб.

Winter Cup, второй тур

«Полесье» — «Черноморец» — 1:1 (0:0), по пенальти — 4:5



Голы: Гитченко (89) — Цитаишвили (54).

«Полесье»: Яшков (Кудрик, 54), Гитченко, Батагов, Нестеров (Власюк, 46), Огиря (Бабенко, 68), Янаков (Андрющенко, 85), Шастал (Козак, 46), Шаповал, Морозко (Чередниченко, 76), Кисленко (Будковский, 46), Грицук.

«Черноморец»: Паст, Цитаишвили, Мартинович, Вандерсон, Брагару (Путря, 81), Кравченко (Михайленко, 81), Цонев (Эрнандес, 68), Кузык (Бобко, 73), Морозюк (Сухоцкий, 46), Пожег, Петков (Штогрин, 46).

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