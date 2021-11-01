«Черноморец» сыграл вничью с «Ворсклой» в Полтаве

1-го ноября в рамках 13-го тура УПЛ в «Ворскла» сыграла вничью с «Черноморцем».



За девяносто минут встречи команды не забивали мячей и в итоге на табло был зафиксирован результат 0:0.

УПЛ. 13 тур

«Ворскла» – «Черноморец» – 0:0

«Ворскла» с 25 очками идет на четвертой позиции в УПЛ, «Черноморец» с 8 баллами находится на пятнадцатом месте.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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