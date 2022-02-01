«Черноморец» сыграет не менее шести спаррингов в феврале

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился информацией о том, как одесская команда планирует провести февральский этап подготовки ко второй части сезона УПЛ, в частности, о количестве контрольных матчей.

«Еще три матча будут как минимум. Ведь трех игр Winter Cup нам будет явно недостаточно. Два спарринга намечены в промежутках между матчами турнира — 8-го и 13-го февраля (в эти дни соперниками «Черноморца» будут грузинские «Сабуртало» и «Дила» соответственно — прим. Meta-ratings.com.ua), а после его окончания сыграем еще 18-го числа».

Полностью эксклюзивное интервью Романа Григорчука для нашего сайта читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Супряга ушел в аренду в «Сампдорию»: пять фактов, которые нужно знать о перспективах украинца

Младен Бартулович: о переходе на тренерскую работу долго не думал

Супряга провел последнюю тренировку в Киеве

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.