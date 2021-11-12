Матч «Динамо» – «Черноморец» перенесли в Киев по просьбе киевлян

Поединок 15-го тура УПЛ между «Черноморцем» и киевским «Динамо» состоится в столице Украины.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, учитывая дружеско-партнерские отношения между двумя клубами, киевляне обратились к одесситам с просьбой перенести матч 15-го тура в Киеве, а игру второго круга провести в Одессе. Такое пожелание высказал Мирча Луческу, чтобы после игр в сборных динамовцы больше отдохнули перед важным матчем киевлян в Лиге чемпионов против Баварии, который состоится 23 ноября в Киеве.



Напомним, что в составе одесского клуба есть более десяти игроков, арендованных у «Динамо». Матч между «Черноморцем» и киевлянами запланирован на 19 ноября.



«Динамо» занимает второе место в таблице УПЛ с 32 очками. «Черноморец» поднялся на 12-ю строчку с 11-ю пунктами благодаря победе над «Рухом».

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