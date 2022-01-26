«Черноморец» проведет спарринг с македонским «Шкупи»: видеотрансляция матча

26 января «Черноморец» сыграет контрольный матч с македонским «Шкупи». Игра начнется в 16.00.

Соперник одесситов в минувшем сезоне стал вице-чемпионом Македонии. «Шкупи» был основан в 2012 году, но уже через три года смог подняться в элитный дивизион.

«Черноморец» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 14 очков за 18 туров. Одесситы вернули на пост главного тренера Романа Григорчука, усиливают состав и хотят решать более серьезные задачи, чем борьба за выживание.

Ранее «Черноморец» заключил контракт с очередным новичком. Им стал полузащитник Орест Кузык.

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