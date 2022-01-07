«Черноморец» продолжит сотрудничество с арендованными у «Динамо» футболистами

Команда из Одессы в первые дни нового года остается главным ньюсмейкером в УПЛ.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, новый старый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук заинтересован, чтобы кроме Георгия Цитаишвили, который продолжит выступать за «моряков», в Одессе до конца сезона осталось еще 6–7 арендованных у «Динамо» футболистов. Сейчас клубы ведут переговоры.

В осенней части сезона за «Черноморец» выступало 16 футболистов, права на которых принадлежат «Динамо».

Одесская команда занимает 14-е место в УПЛ. 8 января «Черноморец» выходит из отпуска, а уже на следующий день вылетает на первый тренировочный сбор в Турцию.

Ранее наш сайт сообщал, что вратарь «Днепра-1» близок к возвращению в Одессу.

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