«Черноморец» подписал очередного новичка

«Черноморец» объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником Орестом Кузыком. Соглашение с бывшим игроком «Руха» подписано на два года, сообщает пресс-служба одесского клуба.

Ранее Кузык выступал за кипрский «Пафос» и греческую «Янину», «Днепр-1», «Сталь» из Каменское, «Говерлу» и «Десну».

Отметим, что Кузык стал 13-м новичком «Черноморца» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне провел за львовский «Рух» во всех турнирах 11 матчей и забил один мяч.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» продлит контракт с украинцем и отдаст его в аренду французскому клубу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Защитник «Черноморца» рассказал, когда вернется в строй одесситов

Два игрока «Динамо» присоединились к «Черноморцу»

На просмотре в «Черноморце» находится брат экс-вратаря луганской «Зари»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.