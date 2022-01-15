«Черноморец» подписал нападающего «Динамо»

Украинский нападающий Назарий Русин продолжит карьеру в «Черноморце», сообщает официальный сайт «моряков». Одесский клуб не уточняет условия трансфера.

Русин первую половину сезона провел в «Днепре-1», за который играл на правах аренды из «Динамо». В составе днепрян забил 2 гола в 10 матчах.

«Черноморец» занимает 13-е место в УПЛ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Черноморец» подписал черногорского легионера

«Черноморец» объявил о подписании игрока из бывшего клуба Бекхэма

«Черноморец» усилился болгарским полузащитником

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.