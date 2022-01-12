«Черноморец» подписал контракт с капитаном «Марибора»

«Черноморец» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с одесским клубом подписал теперь уже экс-полузащитник «Марибора» словенец Руди Пожег Ванкас. Детали сделки с 27-летним футболистом не раскрываются.



Футболист всю свою карьеру выступал в чемпионате Словении. Самый успешный сезон в карьере Ванкаса - 2020-2021, когда за «Марибор» полузащитник в 29 матчах чемпионата забил 7 мячей. Предыдущий сезон он провел в статусе капитана. Также играл за «Колпа», «Домжале» и «Целе». Тransfermarkt оценивает Руди в 1 миллион евро. Имеет в своем активе 1 матч за национальную сборную Словении.

Также «Черноморец» усилился экс-защитником «Десны».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.