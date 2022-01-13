«Черноморец» подписал черногорского легионера

13.01.2022
20:24
Новость
Футбол
«Черноморец» оформил сделку с защитником Илией Мартиновичем. Игрок перешел в одесский клуб на правах свободного агента, сообщает пресс-служба «моряков».
Последним клубом 27-летнего черногорца был словенский «Марибор».
Первую часть сезона чемпионата Украины «Черноморец» завершил на 13 месте с 14 очками в активе.
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