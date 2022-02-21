«Черноморец» подписал бывшего игрока «Динамо»

«Черноморец» официально объявил о подписании на правах свободного агента защитника Николая Морозюка. Детали контракта не разглашаются.

34-летний Морозюк находился в статусе свободного агента с лета 2021 года, когда покинул турецкий «Ризеспор».

В Украине игрок выступал за «Динамо», «Оболонь», «Днепр», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».

На данный момент «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 матчей в 18 матчах.

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