«Черноморец» подписал бывшего игрока «Динамо»

21.02.2022
20:55
«Черноморец» официально объявил о подписании на правах свободного агента защитника Николая Морозюка. Детали контракта не разглашаются.
34-летний Морозюк находился в статусе свободного агента с лета 2021 года, когда покинул турецкий «Ризеспор».
В Украине игрок выступал за «Динамо», «Оболонь», «Днепр», «Кривбасс» и донецкий «Металлург».
На данный момент «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 матчей в 18 матчах.
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