«Черноморец» отказался от нескольких арендованных игроков «Динамо»

На сборах в Турции к одесскому «Черноморцу» присоединятся два новых легионера. Также на просмотр летит один из украинских вратарей.



Бека Вачиберадзе останется в Одессе для реабилитации после травмы колена, полученной в игре со «Шкупи». А вот Дуглас Бергквист уже готов продолжить тренировки.

Ближайшие три недели подготовки к сезону «Черноморец» проведёт без таких игроков как Владислав Ванат, Валерий Дубко, Алексей Ларин, Мохаммед Кадири, Денис Кузык. Также в составе «Черноморца» на турнире Winter cup не будет вратарей Владислава Кучерука, Владимира Крынского и Филипа Василя.

Также перед отъездом на сбор в Турцию «Оболонь» проведет четыре спарринга.

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