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«Черноморец» обыграл «Рух» в матче с семью голами

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
06.11.2021
21:23
Новость
1 комментарий

В Одессе состоялся матч 14 тура УПЛ между одесским «Черноморцем» и львовским «Рухом».

Команды выдали суперрезультативный матч. Одесситы уже после первого тайма вели в счете 2:0 после голов Ваната и Авагимяна.

После перерыва третий гол забил «моряк» Цитаишвили. Однако, несмотря на уверенное преимущество, львовяне не сдались и сумели переломить ход матча, отыграв тригола. Дубль на свой счет записал Валерий Федорчук. Еще один гол забил Ярослав Мартынюк.

Развязка наступила на 83-й минуте, когда Юрий Тлумак забил победный гол и принес «Черноморцу» вторую победу в сезоне, благодаря чему «моряки» поднялись в турнирной таблице УПЛ на 12 место. «Рух» занимает 10 место.

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Комментарии (1)
Вадик Ступа
Посетитель
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
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king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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06.11.2021 23:37

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