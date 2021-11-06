«Черноморец» обыграл «Рух» в матче с семью голами

В Одессе состоялся матч 14 тура УПЛ между одесским «Черноморцем» и львовским «Рухом».

Команды выдали суперрезультативный матч. Одесситы уже после первого тайма вели в счете 2:0 после голов Ваната и Авагимяна.

После перерыва третий гол забил «моряк» Цитаишвили. Однако, несмотря на уверенное преимущество, львовяне не сдались и сумели переломить ход матча, отыграв тригола. Дубль на свой счет записал Валерий Федорчук. Еще один гол забил Ярослав Мартынюк.

Развязка наступила на 83-й минуте, когда Юрий Тлумак забил победный гол и принес «Черноморцу» вторую победу в сезоне, благодаря чему «моряки» поднялись в турнирной таблице УПЛ на 12 место. «Рух» занимает 10 место.

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