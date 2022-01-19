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«Черноморец» обыграл поляков: расписание и результаты спаррингов команд УПЛ

Павел Соловей
Павел Соловей
19.01.2022
10:07
Новость
Футбол

18 января открылась серия зимних спаррингов для команд УПЛ. На тренировочном сборе в Турции «Черноморец» провел первый матч под руководством нового главного тренера Романа Григорчука. Одесситы взяли верх над польской «Лехией» (2:0).

Metaratings будет отслеживать в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

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