«Черноморец» объявил о подписании первого новичка при Григорчуке

«Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с голкипером Евгением Пастом. Условия 33-летнего вратаря с одесским клубом сделки не сообщаются.

Отметим, что Паст стал первым новичком «Черноморца» при новом главном тренером – Романе Григорчуке.

Паст является воспитанником «Черноморца» и выступал за первую команду до 2015 года. На его счету 59 матчей за первую команду одесситов.

После этого Паст выступал за «Зирку» из Кропивницкого (2015 – 2018), черниговскую «Десну» (2018 – 2021) и «Днепр-1».

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