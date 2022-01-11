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«Черноморец» объявил о подписании контракта с шведским легионером

Игорь Яслик
Игорь Яслик
11.01.2022
12:53
Новость
Футбол

Защитник Дуглас Берквист перешел из «Кальмара» в «Черноморец».

О заключении контракта с 28-летним шведским футболистом сообщает официальная страница одесского клуба в Instagram. «Четыре согласные подряд в фамилии — заявка на успех для любого футбольного комментатора», — пошутили в «Черноморце».

Бергквист является воспитанником лондонского «Куинз Парк Рейнджерс». Профессиональную карьеру он начинал в клубах минорных дивизионов Англии. Также Бергквист выступал за шведские «Эстерсунд» и «Кальмар», норвежский «Хёугесунн» и польскую «Арку».

В элитном дивизионе чемпионата Швеции 28-летний футболист суммарно провел 91 матч, в которых забил два гола и сделал три ассиста.

Ранее наш сайт сообщил, в каком составе делегация «Черноморца» отправилась на первый зимний сбор.

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