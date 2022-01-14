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«Черноморец» объявил о подписании игрока из бывшего клуба Бекхэма

Игорь Яслик
Игорь Яслик
14.01.2022
21:48
Новость
Футбол

«Черноморец» совершил международный трансфер.

Игроком «моряков» стал Хорхе Эрнандес, сообщает официальный сайт одесского клуба. Футболист, у которого есть гражданство США и Мексики, воспитывался в академии клуба «Лос-Анджелес Гэлэкси», за который в свое время выступал Дэвид Бекхэм.

Эрнандес так и не смог пробиться в основу «Гэлэкси» и не сыграл ни одного матча в МСЛ. На его счету 18 голов и 11 ассистов за вторую команду клуба, которая выступала в ЮСЛ (вторая по рангу футбольная лига США).

Transfermarkt оценивает стоимость Эрнандеса в 200 тысяч евро.

Ранее об уходе из «Черноморца» высказался Артур Авагимян.

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