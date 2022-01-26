«Черноморец» не удержал победу над лидером чемпионата Северной Македонии

Одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч.

Соперником «моряков» стал «Шкупи» — действующий вице-чемпион Северной Македонии и лидер нынешнего чемпионата.

Одесситы открыли счет на 22-й минуте усилиями Назария Русина. Однако «Черноморец» не удержал победу. Во втором тайме «Шкупи» удалось отыграться.

Ранее «Черноморец» на последней минуте ушел от поражения в спарринге с косоварской «Дритой».

Контрольный матч

«Черноморец» — «Шкупи» (Македония) — 1:1 (1:0)

Голы: Русин (22) — Гиоргиевски (63).

«Черноморец» (стартовый состав): Паст, Брагару, Ларин, Мартинович, Цитаишвили, Юсов, Цонев, Кравченко, Кузик, Ванцаш, Русин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист» сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Польши

В «Заре» отреагировали на возможный интерес луганчан к форварду сборной Греции

В случае неудачи в игре с Шотландией сборная Украины 29 марта сыграет товарищеский матч

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.