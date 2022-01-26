«Черноморец» не удержал победу над лидером чемпионата Северной Македонии

Одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч.
Соперником «моряков» стал «Шкупи» — действующий вице-чемпион Северной Македонии и лидер нынешнего чемпионата.
Одесситы открыли счет на 22-й минуте усилиями Назария Русина. Однако «Черноморец» не удержал победу. Во втором тайме «Шкупи» удалось отыграться.
Ранее «Черноморец» на последней минуте ушел от поражения в спарринге с косоварской «Дритой».
Контрольный матч
«Черноморец» — «Шкупи» (Македония) — 1:1 (1:0)
Голы: Русин (22) — Гиоргиевски (63).
«Черноморец» (стартовый состав): Паст, Брагару, Ларин, Мартинович, Цитаишвили, Юсов, Цонев, Кравченко, Кузик, Ванцаш, Русин.
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