«Черноморец» намерен приобрести хавбека «Левски»

«Черноморец» заинтересован в услугах полузащитника «Левски» Борислава Цонева. На данном этапе 26-летний хавбек отказывается переходить в одесский клуб, сообщает Gong.bg.

«Левски» готов продать игрока, так как имеет финансовые проблемы. Руководство клуба дало добро на трансфер, и последнее слово будет за Цоневым.

Ранее Цонев также защищал цвета «Берое» и «Интера» Запрешич. В составе сборной Болгарии провел три матча.

На зимний перерыв «Черноморец» ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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