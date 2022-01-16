«Черноморец» может подписать игрока молодежной сборной Болгарии

Нападающий «Левски» Мартин Петков может продолжить карьеру в Украине. «Черноморец» ведет переговоры о переходе 19-летнего форварда молодежной сборной Болгарии, сообщает Dsport.bg.

По данным источника, Петков может перейти в «Черноморец» на правах аренды, или свободным агентом, но при следующей продаже «Левски» получит определенный процент.

Контракт Петкова с «Левски» действует до 30 июня 2023 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Петков в составе «Левски» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подписал нападающего «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Во «Львов» приехали новички из «Гомеля», «Мариуполя» и «Черноморца»

«Черноморец» объявил о подписании игрока из бывшего клуба Бекхэма

«Черноморец» усилился болгарским полузащитником

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.