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«Черноморец» - «Лехия»: смотрите видеотрансляцию

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
12:50
Новость
Футбол

Первым соперником «Черноморца» на сборе в Турции станет команда польской Экстраклассы «Лехия» Гданьск.

Встреча состоится в городе Белек 18 января. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет на YouTube-канале одесситов.

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