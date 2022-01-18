«Черноморец» - «Лехия»: смотрите видеотрансляцию

Первым соперником «Черноморца» на сборе в Турции станет команда польской Экстраклассы «Лехия» Гданьск.



Встреча состоится в городе Белек 18 января. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет на YouTube-канале одесситов.

«Черноморец» подписал нападающего «Динамо»

«Черноморец» может подписать игрока молодежной сборной Болгарии

«Черноморец» усилился молодым болгарским форвардом

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.