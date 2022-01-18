«Черноморец» - «Лехия»: смотрите видеотрансляцию

18.01.2022
12:50
Новость
Футбол
Первым соперником «Черноморца» на сборе в Турции станет команда польской Экстраклассы «Лехия» Гданьск.
Встреча состоится в городе Белек 18 января. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча будет на YouTube-канале одесситов.
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