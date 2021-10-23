«Черноморец» и «Львов» сыграли вничью в Одессе

23 октября в рамках 12 тура УПЛ в Одессе встретились «Черноморец» и «Львов».
После нулевой ничьи в первом тайме команды забили по голу во второй половине поединка. На гол представителя «Черноморца» Николая Михайленко львовяне ответили точным ударом Антви Эрнеста.
Как итог, 1:1 в матче между этими командами.
УПЛ. 12 тур
«Черноморец» – «Львов» – 1:1
Голы: Михайленко, 71 – Эрнест, 77.
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