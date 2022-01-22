«Черноморец» добыл разгромную победу во втором спарринге в Турции

22 января «Черноморец» провел второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником одесской команды стал ФК «Приштина» из Косово.

Встреча завершилась уверенной победой команды Романа Григорчука со счетом 4:0.

Контрольный матч

«Черноморец» – «Приштина» – 4:0

Голы: Цонев, 30 (1:0). Русин, 32 (2:0). Ванцаш, 69 (3:0). Цитаишвили, 73 (4:0).

18 января «Черноморец» провел спарринг с «Лехией», в котором добился победы со счетом 2:0.

Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Черноморец» обыграл поляков: расписание и результаты спаррингов команд УПЛ

Защитник «Черноморца» рассказал, когда вернется в строй одесситов

Два игрока «Динамо» присоединились к «Черноморцу»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.