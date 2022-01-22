«Черноморец» добыл разгромную победу во втором спарринге в Турции

22 января «Черноморец» провел второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником одесской команды стал ФК «Приштина» из Косово.
Встреча завершилась уверенной победой команды Романа Григорчука со счетом 4:0.
Контрольный матч
«Черноморец» – «Приштина» – 4:0
Голы: Цонев, 30 (1:0). Русин, 32 (2:0). Ванцаш, 69 (3:0). Цитаишвили, 73 (4:0).
18 января «Черноморец» провел спарринг с «Лехией», в котором добился победы со счетом 2:0.
Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.
Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.
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