«Черноморец» благодаря двум быстрым голам выиграл у «Металлиста 1925»

Завершился первый матч воскресной программы 18-го тура УПЛ.

«Черноморец» уже к пятой минуте отправил два мяча в ворота гостей из «Металлиста 1925». Их забили Авагимян и Кравченко. После перерыва харьковчан хватило только на один ответный гол в исполнении Марлисона с пенальти.

«Черноморец» отправляет на зимние каникулы на 13-м месте с 14-ю очками. «Металлист 1925» потерпел шестое поражение подряд. Харьковчане с 19-ю очками занимают десятое место.

Напомним, что накануне матча одесские болельщики напали на клубный автобус «Черноморца».



УПЛ. 18 тур

«Черноморец» — «Металлист 1925» — 2:1 (2:0)

Голы: Авагимян (3), Кравченко (5) — Марлисон (57, пенальти).

«Черноморец»: Кучерук, Путря (Вантух, 78), Биловар, Дубко (Кадири, 67), Кузик, Кравченко, Исаенко (Билошевский, 87), Цитаишвили, Смирный, Авагимян (Брагару, 78), Ванат (Бугай, 67).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершешь, Ченбай, Габелок, Крыськив (Батюшин, 80), Задерака, Савин (Фабиньо, 80), Ременюк, Марлисон (Островский, 88).

Предупреждения: Ткачук, Савин, Шершень, Ченбай.

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