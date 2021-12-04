Чередниченко, Бровченко, Касьянов и еще несколько ветеранов не останутся в «Виктории»

Команда из Николаевки продолжает обновление.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в «Виктории» приняли решение расстаться с тренером по физподготовке Тарасом Михайлюком, который до этого на протяжении четырех лет выступал за команду в качестве футболиста.

Кроме того, расторгнуты контракты еще с несколькими игроками. Клуб покинули защитники — 31-летний Василий Билый (13 матчей в нынешнем сезоне Второй лиги), 33-летний Юрий Бровченко (15 игр), 37-летний Игорь Чередниченко (12 матчей, 1 гол) и 35-летний Юрий Цапий (16 игр), а также 38-летний полузащитник Артем Касьянов (11 матчей, 1 гол).

На днях наш сайт сообщал о том, что «Виктория» рассталась с чемпионом Европы среди юношей и еще несколькими игроками.

Вскоре после этого стало известно, что «Альянс» и «Виктория» решили объединиться.

Весеннюю часть сезона дебютант Второй лиги начнет с обновленным тренерским штабом.



В отпуск, который продлится до середины января, «Виктория» ушла на 10-м месте в группе Б. При этом у команды остается в запасе матч с «Николаевом», перенесенный из-за вспышки коронавируса в стане соперника.



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