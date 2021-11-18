Чемпионка мира Гребеножко: хочу отобраться на Олимпиаду в соревнованиях по дзюдо

Украинка Юля Гребеножко, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, рассказала о своей подготовке к этому турниру.

«Летом я участвовала в чемпионате Европы, где заняла третье место. Это стало мотивацией доказать на чемпионате мира, что я смогу показать результат лучше.



Летом мы готовились к чемпионату мира, почти не отдыхали. В то же время проходил Кубок Украины, где руководство Федерации принимало окончательное решение, кто из моей весовой категории поедет на ЧМ. Кроме меня была еще одна девочка, которая претендовала на это место, но я выиграла Кубок Украины и уже окончательно выбрали меня.



Мы готовились в том числе на заграничных сборах — в узбекском Чирчике. Мы там были 12 дней, жили и тренировались с узбекской национальной сборной. За день до взвешивания мы переехали в Ташкент и остановились в гостинице.



Я начинала свой путь с дзюдо, а самбо — это как прикладная борьба. Для меня в приоритете дзюдо. Я хочу отобраться на Олимпийские игры и показать достойный результат. Думаю, что тренеры и команда помогут мне с этим», — сказала Гребеножко в интервью черниговскому радио.

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