Чемпионат Украины по баскетболу продолжится

23 февраля в Украине было введено чрезвычайное положение. Одним из его требований является запрет на проведение массовых мероприятий.



Однако, по информации Федерации баскетбола Украины, это не касается проведения спортивных соревнований. Спортивные мероприятия будут проходить и после введения чрезвычайного положения. Однако они будут проходить без болельщиков, сообщает официальный сайт ФБУ.

23 февраля Совет нацбезопасности и обороны обратился к Верховной Раде с призывом ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

Позже на сайте Верховной Рады появился Указ Президента о введении чрезвычайного положения в Украине с полуночи 24 февраля. Он предусматривает запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Но перед тем, как проголосовать за введение чрезвычайного положения, лидеры фракций Верховной рады договорились о некоторых изменениях.

В частности, согласно новой версии указа, введение чрезвычайного положения не наложит запрет на проведение спортивных мероприятий. Они по-прежнему будут проходить, но без болельщиков, поэтому не будут подпадать под запрет на проведение массовых мероприятий.

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