Чемпион Словакии сделал «Динамо» рекордное предложение по Цитаишвили

03.01.2022
17:32
Новость
Футбол
«Слован» Братислава сделал предложение киевскому «Динамо» касательно трансфера Георгия Цитаишвили. Словаки предложили украинскому клубу за футболиста 2 млн евро, сообщает Georgian Footy.
Ранее наш сайт сообщал, что Цитаишвили заинтересовал клуб из Братиславы.
Цитаишвили является воспитанником «Динамо». На правах аренды он выступал за «Ворсклу» и затем перешел на тех же условиях в «Черноморец».
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