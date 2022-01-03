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Чемпион Словакии сделал «Динамо» рекордное предложение по Цитаишвили

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
03.01.2022
17:32
Новость
Футбол

«Слован» Братислава сделал предложение киевскому «Динамо» касательно трансфера Георгия Цитаишвили. Словаки предложили украинскому клубу за футболиста 2 млн евро, сообщает Georgian Footy.

Ранее наш сайт сообщал, что Цитаишвили заинтересовал клуб из Братиславы.

Цитаишвили является воспитанником «Динамо». На правах аренды он выступал за «Ворсклу» и затем перешел на тех же условиях в «Черноморец».

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