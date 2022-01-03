Чемпион Словакии сделал «Динамо» рекордное предложение по Цитаишвили

«Слован» Братислава сделал предложение киевскому «Динамо» касательно трансфера Георгия Цитаишвили. Словаки предложили украинскому клубу за футболиста 2 млн евро, сообщает Georgian Footy.



Ранее наш сайт сообщал, что Цитаишвили заинтересовал клуб из Братиславы.

Цитаишвили является воспитанником «Динамо». На правах аренды он выступал за «Ворсклу» и затем перешел на тех же условиях в «Черноморец».

????????????@Geo__team with the EXCLUSIVE - @SKSlovan offered @DynamoKyiv a club record €2,000,000 for Giorgi Tsitsishvili’s signature????????????????



Former GNT head coach is willing to bring in Gio to team him up with fellow Georgian internationals Guram Kashia and Jaba Kankava???? pic.twitter.com/6L7zzJgJ1h — Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 3, 2022

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.