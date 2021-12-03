Чемпион Румынии заинтересовался Супрягой

Продолжает расширяться список претендентов на Владислава Супрягу.

После клубов итальянской Серии А персоной молодого форварда «Динамо» заинтересовался ЧФР «Клуж», сообщает ресурс PlaySport.

Действующий чемпион и лидер чемпионата Румынии готов взять Супрягу в аренду на один год с опцией выкупа контракта за семь миллионов евро. «Клуж» готов даже платить такую же зарплату, как в «Динамо». Размер оклада Супряги составляет 25 тысяч евро в месяц. Добро на сделку дал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

«Динамо» купило Супрягу у «Днепра-1» летом 2018 года более чем за шесть миллионов евро. Сезон-2019/2020 он провел в родном днепровском клубе, забив 14 голов.

За «Динамо» Супряга не забивал с сентября 2020 года.

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