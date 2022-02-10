Чемпион Пхенчхана-2018 Абраменко: по организации Олимпиады к китайцам нет вопросов

Украинский фристайлист Александр Абраменко, который стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане-2018, поделился впечатлениями от организации Зимних Игр в Пекине.

«В плане организации к китайцам вопросов нет. Всё, что связано, там, где надо четко всё сделать, все организовать — в этом они молодцы, то есть тут вообще никаких замечаний нет. Прилетели в аэропорт, мы сразу сдали тесты быстро, дождались результатов и нас забрали на автобусах, и мы ехали в наше село, потому что оно находится в 180-ти километрах от Пекина. Все организовано, быстро было сделано. Мы приехали сюда — то же самое. Поселились сразу быстро. Сразу, опять же, повторный тест мы сдали вечером и все.

Единственное, что сразу нас смутило — это температура минусовая, потому что мы сразу как приехали, было минус 20. В Пекине было минус 8, а у нас было минус 20, хотя 180 километров всего лишь.

Находимся на высоте где-то до двух тысяч. То есть по высоте это нормальное абсолютно, не чувствительное для нас. Мы тренировались тоже в Штатах в Солт-Лейке, а там высота где-то такая же. В начале сезона мы вообще проходили подготовку в Швейцарии, там мы жили только на высоте, по-моему 2600, а тренировались там за трешку», — рассказал Абраменко.

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