Чемпион мира из Украины перешел в клуб из Казахстана

Украинский защитник «ДАК 1904» Даниил Бескоровайный перешел в «Астану» на правах аренды.



Арендное соглашение с приоритетным правом выкупа рассчитано до конца сезона.

За «ДАК 1904» Бескоровайный выступал с 2018 года. В составе словацкого клуба 22-летний украинец провел 62 матча и забил четыре мяча.

В 2019 году Бескоровайный выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной Украины U-20.

В прошлом году «Астана» заняла второе место в чемпионате Казахстана и вышла в Лигу конференций.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».



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