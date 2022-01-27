Фрибет 3000 UAH
Чили — Аргентина: отбор ЧМ-2022
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Чемпион мира из Украины перешел в клуб из Казахстана

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
17:16
Новость
Футбол

Украинский защитник «ДАК 1904» Даниил Бескоровайный перешел в «Астану» на правах аренды.

Арендное соглашение с приоритетным правом выкупа рассчитано до конца сезона.

За «ДАК 1904» Бескоровайный выступал с 2018 года. В составе словацкого клуба 22-летний украинец провел 62 матча и забил четыре мяча.

В 2019 году Бескоровайный выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной Украины U-20.

В прошлом году «Астана» заняла второе место в чемпионате Казахстана и вышла в Лигу конференций.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи