Чемпион Бразилии 2001 года вышел из переговоров по Марлосу

Сторонам не удалось договориться о сотрудничестве.

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» отказался от идеи приглашения экс-полузащитника сборной Украины Марлоса, сообщает Globo Esporte.

Руководство клуба из штата Парана, который в 2001 году выигрывал чемпионат Бразилии, посчитало, что серьезные инвестиции в 33-летнего футболиста вряд ли себя окупят. Поэтому было принято решение завершить контакты с экс-игроком «Шахтера» и его представителями.

По итогам сезона 2021 года «Атлетико Паранаэнсе» занял 14-е место в бразильской Серии А.

По информации СМИ, Марлос, который с 2012 по 2021 год выступал в Украине, входит в сферу интересов «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро», а также клубов из ОАЭ и Катара.

Ранее стала известна сумма задолженности «Десны», из-за которой клуб получил бан от ФИФА.



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