«Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов: видеообзор

22 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимал «Лилль».



Английская команда забила дважды в ворота французов. В первом тайме это сделал Хаверц, а во втором Пулишич.

Поединок в итоге завершился со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Челси» — «Лилль» — 2:0 (1:0)

Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63.

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