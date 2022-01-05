«Челси» всухую обыграл «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Кубка Лиги

Состоялась полуфинальный поединок в рамках Кубка английской Лиги.
«Челси» на своем поле уверенно справился с «Тоттенхэмом». Еще в первом тайме «синие» получили два гола перевеса. Счет открыл Кай Хаверц, затем автоголом «отметился» Бэн Дэвис. «Челси» обладал заметным игровым преимуществом. По общему количеству ударов счет был 10:0 в пользу хозяев.
Во втором тайме «Тоттенхэм» не смог сократить отставание. Отыграться «шпорам» в ответной игре будет очень сложно.
Второй полуфинал между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который должен был состояться 6 января, перенесли на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса в мерсисайдском клубе.
Кубок английской Лиги, полуфинал
«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0 (2:0)
Голы: Хаверц (5), Дэвис (34, автогол).
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