«Челси» впервые выиграл Клубный чемпионат мира

«Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира. В финале турнира действующий победитель Лиги чемпионов встречался с «Палмейрасом» — действующим победителем Кубка Либертадорес — и выиграл в дополнительное время (2:1).

В основное время матча команды не выявили сильнейшего, потому игра перешла в дополнительное время, где на 117-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и принес лондонскому клубу победу.

Для «Челси» это первая в истории победа в Клубном чемпионате мира. В 2012 году синие играли в финале турнира, но уступили «Коринтиансу» (0:1).

Клубный чемпионат мира

Финал

«Челси» – «Палмейрас» – 2:1

Голы: Лукаку, 54 (1:0). Вейга, 64 – с пенальти (1:1). Хаверц, 117- с пенальти (2:1).

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