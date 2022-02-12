Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 Биатлон, гонки преследования: где смотреть Биатлон, гонки преследования: ставки «Шахтёр» Д — «Мариуполь»: где смотреть
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Челси» впервые выиграл Клубный чемпионат мира

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
21:42
Новость
Футбол

«Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира. В финале турнира действующий победитель Лиги чемпионов встречался с «Палмейрасом» — действующим победителем Кубка Либертадорес — и выиграл в дополнительное время (2:1).

В основное время матча команды не выявили сильнейшего, потому игра перешла в дополнительное время, где на 117-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и принес лондонскому клубу победу.

Для «Челси» это первая в истории победа в Клубном чемпионате мира. В 2012 году синие играли в финале турнира, но уступили «Коринтиансу» (0:1).

Клубный чемпионат мира

Финал

«Челси» – «Палмейрас» – 2:1

Голы: Лукаку, 54 (1:0). Вейга, 64 – с пенальти (1:1). Хаверц, 117- с пенальти (2:1).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Днепр-1» объявил о подписании бразильского вингера
«Днепр-1» объявил о подписании бразильского вингера
Генпрокурор Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину
Генпрокурор Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину
«Черноморец» занял третье место на турнире Winter Cup
«Черноморец» занял третье место на турнире Winter Cup

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи