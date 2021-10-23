«Челси» победил с самым разгромным счетом при Тухеле

В матче 9-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» разгромил «Норвич» со счетом 7:0.



Эта победа стала для «Челси» самой крупной за время работы Томаса Тухеля на посту главного тренера лондонцев. Ранее команда не забивала больше 4 голов в матче под руководством немецкого специалиста.

Полузащитник Мэйсон Маунт стал автором хет-трика во встрече с «Норвичем». Еще по голу в свой актив записали Хадсон-Одои, Джеймс и Чилвелл. Еще один мяч в сетку ворот «канареек» влетел после автогола Ааронса.

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