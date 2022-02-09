«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал Клубного чемпионата мира

09.02.2022
20:20
Новость
Футбол
В полуфинале Клубного чемпионата мира английский «Челси» встречался с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Матч завершился победой команды Томаса Тухеля со счетом 1:0.
Единственный мяч на 32-й минуте забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.
Таким образом, «Челси» вышел в финал турнира, в котором сыграет с бразильским «Палмейрасом». Поединок состоится 12 февраля.
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
«Аль-Хиляль» – «Челси» – 0:1
Гол: Лукаку, 32.
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