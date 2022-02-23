«Челси» — «Ливерпуль»: «Ставка без риска» от 1xBet на финал Кубка лиги

В воскресенье на стадион «Уэмбли» состоится финал Кубка английской лиги — «Челси» сыграет с «Ливерпулем».

На пути к финалу «синие» прошли «Астон Виллу», «Саутгемптон», «Брентфорд» и «Тоттенхэм». В свою очередь у «красных» были не многим более именитые соперники: «Норвич», «Престон», «Лестер» и «Арсенал».

И для «Челси», и для «Ливерпуля» потенциальный выигрыш Кубка лиги — это скорее приятный бонус. У обеих команд сейчас иные первоочередные цели: «синие» сделают максимум, чтобы защитить титул победителя Лиги чемпионов, а для «красных» главное на повестке дня — чемпионская гонка с «Манчестер Сити» за звание лучшей команды АПЛ.

Впрочем, такие команды как «Челси» и «Ливерпуль» имеют ген победителя, а потому будут бороться за победу в любом турнире вне зависимости от его престижности и статуса. Особенно учитывая тот факт, что до победы командам осталось сделать лишь один шаг.

Интересно, что «Челси» и «Ливерпуль» уже однажды играли между собой в финале Кубка английской лиги. Случилось это в сезоне 2004/2005 годов — тогда победу одержали «синие» (2:3). Решающий мяч забил Матеа Кежман на 112-й минуте.

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