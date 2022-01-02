«Челси» и «Ливерпуль» выдали результативную ничью в центральном матче тура АПЛ

В рамках английской Премьер-лиги состоялся ажиотажный матч.

«Челси» принимал «Ливерпуль» на своем поле. К 26-й минуте гости из Мерсисайда повели со счетом 2:0 благодаря голам Садьо Мане и Мохаммеда Салаха. Однако еще к перерыву лондонцам удалось отыграться. Голы забили Ковачич и Пулишич. После перерыва голов не было, игра так и закончилась вничью.

Этот результат в пользу «Манчестер Сити». Действующий чемпион увеличил отрыв от «Челси» до 10 очков, от «Ливерпуля» – до 11-ти пунктов.

Ранее «Эвертон» провел презентацию украинского новичка Виталия Миколенко.

АПЛ. 21 тур

«Челси» — «Ливерпуль» — 2:2 (2:2)

Голы: Ковачич (42), Пулишич (45+1) — Мане (9), Салах (26).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Новый год красотки вратаря «Динамо» в Доминикане

Пять нокдаунов и нападение на судью. Что происходило во время скандального боя Выхриста и Киладзе

Роман Григорчук: с нетерпением жду первую игру

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.