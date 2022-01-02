«Челси» и «Ливерпуль» выдали результативную ничью в центральном матче тура АПЛ

В рамках английской Премьер-лиги состоялся ажиотажный матч.
«Челси» принимал «Ливерпуль» на своем поле. К 26-й минуте гости из Мерсисайда повели со счетом 2:0 благодаря голам Садьо Мане и Мохаммеда Салаха. Однако еще к перерыву лондонцам удалось отыграться. Голы забили Ковачич и Пулишич. После перерыва голов не было, игра так и закончилась вничью.
Этот результат в пользу «Манчестер Сити». Действующий чемпион увеличил отрыв от «Челси» до 10 очков, от «Ливерпуля» – до 11-ти пунктов.
Ранее «Эвертон» провел презентацию украинского новичка Виталия Миколенко.
АПЛ. 21 тур
«Челси» — «Ливерпуль» — 2:2 (2:2)
Голы: Ковачич (42), Пулишич (45+1) — Мане (9), Салах (26).
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