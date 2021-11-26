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«Чайка»: у одного игрока заканчивается контракт, у троих — срок арендных соглашений

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
26.11.2021
17:26
Новость
Эксклюзивы
«Чайка»: у одного игрока заканчивается контракт, у троих — срок арендных соглашений

Пристоличная команда зимой может лишиться нескольких исполнителей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже на следующей неделе истекает контракт с клубом из Петропавловской Борщаговки у полузащитника Тимура Пограничного. Кроме того, заканчивается срок аренды трех игроков «Оболони» — защитника Максима Потопальского, полузащитника Дмитрия Сычевского и нападающего Станислава Василенко (на фото).

«Чайка» завершила осеннюю часть чемпионата Второй лиги выездным поражением от «Эпицентра» (0:3). С 15 очками команда Дениса Хомутова занимает 12-е место в группе А.

Ранее наш сайт сообщал, что «Чайка» рассталась с двумя футболистами.

Также стало известно, что «Энергии» нужны еще два игрока «Николаева».

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